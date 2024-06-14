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Власть

Кабмин выделит 15 миллионов сомов на летний отдых детям из малоимущих семей

Кабинет министров увеличил объем финансирования на организацию летнего отдыха детей из малоимущих семей, с заболеваниями, детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции поручено организовывать ежегодно в летний период отдых, оздоровление и занятость детей из малообеспеченных семей, детей с инвалидностью, детей, находящихся под опекой и попечительством, в приемных семьях, детей-сирот, детей с заболеваниями, нуждающихся в особых условиях воспитания, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Согласно распоряжению, на организацию летнего отдыха детей будет выделяться 15 миллионов сомов. Ранее ежегодно на эти цели выделялось 5 миллионов сомов.

Каждый год детей будут оправлять в государственное учреждение «Оздоровительно-реабилитационный центр «Алтын-Балалык» при управлении делами президента.

В ходе заседания республиканского штаба по организации летнего отдыха детей в 2023 году решено охватить наибольшее количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в связи с этим увеличить размер финансирования с республиканского бюджета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296739/
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