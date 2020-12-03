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Общество

Цифра дня. 1,4 миллиона транспортных средств зарегистрировали в КР за девять лет

С 1 января 2012 года по 1 октября 2020-го территориальные подразделения госучреждения «Унаа» зарегистрировали 1 миллион 487 тысяч 174 транспортных средства. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

За девять месяцев этого года прошли регистрацию 213 тысяч 269 транспортных средств, прибывших из-за пределов республики, изменивших владельца и регион внутри страны, а также снятых с учета из-за списания или убывания за пределы КР. В прошлом году за то же время зарегистрировано 308 тысяч 908 транспортных средств (АМТС).

«Больше всего автомобилей регистрировалось в 2018-2019 годах. Это связано с реализацией в Кыргызстане проекта «Безопасный город», когда все владельцы авто массово начали оформлять свое движимое имущество на себя. Кроме того, с июля 2018-го размер госпошлины за переоформление транспортного средства снизился с 1 до 0,3 процента от стоимости по тарифной сетке», — подчеркнули в ГРС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175398/
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