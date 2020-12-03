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Общество

В Оше проживают 7 тысяч 99 людей с ограниченными возможностями здоровья

На 1 декабря в Оше проживают 7 тысяч 99 человек с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, сегодня вице-мэр Эмиль Шадыханов принял руководителей вспомогательной школы, специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей и реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Каждому руководителю от имени муниципалитета вручили по 10 тысяч сомов. Чиновник также выслушал проблемы в интернатах и поручил их решить.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175376/
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