08:54
USD 84.80
EUR 102.17
RUB 1.12
Общество
Сюжет: ЧП в армии

ГПС игнорирует запрос ослепшего на один глаз солдата о выплате страховки

Государственная пограничная служба не отвечает на запрос адвокатов рядового Кубанычбека Молдалиева о выплате страховки. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы», представляющие его интересы.

По их словам, запрос направили еще в августе. Однако ГПС не дает ни положительного, ни отрицательного ответа. Ранее члены медицинской экспертной комиссии по Бишкеку не признали Кубанычбека Молдалиева инвалидом. Он ослеп в результате избиения. 

Моральный ущерб оценили в 1 миллион сомов от ГПС и такую же сумму к подсудимому — младшему сержанту. 

По приговору Таласского горсуда его признали виновным, он получил три года условно. Решение не обжаловали в вышестоящей инстанции. Адвокаты отмечают, что получить страховку в 140 тысяч сомов Кубанычбек Молдалиев может и без признания его недееспособным. Но ГПС не реагирует на запрос. 

«Дело упирается в сумму. То есть, если бы ему присвоили инвалидность, то Молдалиев мог бы рассчитывать на выплату 350 тысяч сомов. Поэтому мы будем обращаться в Республиканскую медкомиссию. Солдат ослеп, потому что младший сержант его регулярно избивал. Он его ударил прикладом автомата по голове, и Молдалиев попал в больницу. Когда он находился на лечении, этот же младший сержант приходил к нему и бил по голове палкой. На лечение семья обвиняемого выделила только 100 тысяч сомов. Эти деньги давно закончились. Если Кубанычбека Молдалиева признают инвалидом, он откажется от претензий в адрес ГПС и осужденного», — пояснили юристы.

Инцидент произошел в одной из воинских частей Государственной пограничной службы КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175297/
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Ослепшего на один глаз солдата медики не признают инвалидом
Ослепший на один глаз солдат отзовет претензии к ГПС, если получит страховку
Правозащитники требуют признать ослепшего на один глаз солдата инвалидом
Ослепший на один глаз военнослужащий требует от ГПС возмещения ущерба
Подсудимый в деле об избиении солдата-пограничника признан виновным
В Баткене прапорщика Погранслужбы осудили за издевательство над солдатами
Ослепший на один глаз пограничник не сможет получить компенсацию
Ослепший на один глаз пограничник не может получить пенсию
Избиение солдат в Кой-Таше. Командиры получили тюремные сроки
Избиение солдат в Кой-Таше. Гособвинение требует осудить командиров на пять лет
Популярные новости
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
3 декабря, четверг
08:40
Академик Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов Гиннесса Академик Мамбет Мамакеев получил диплом Книги рекордов...
08:36
ГПС игнорирует запрос ослепшего на один глаз солдата о выплате страховки
08:31
Мэрия Бишкека оказала помощь более 7 тысячам горожан с инвалидностью
08:19
Почты стран ЕАЭС подпишут соглашение о сотрудничестве
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
2 декабря, среда
23:44
В Австралии питон напал на щенка, хозяйка собаки вовремя успела на помощь
23:05
Стало известно, как пройдет церемония вручения премии «Оскар» в 2021 году
22:38
Ученые объяснили, почему не удается остановить пандемию COVID-19
22:08
В Бишкеке задержали двоих подозреваемых в изготовлении наркотиков
21:55
Некоторым школам и вузам Бишкека передали новые учебники