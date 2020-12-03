ГПС игнорирует запрос ослепшего на один глаз солдата о выплате страховки

Государственная пограничная служба не отвечает на запрос адвокатов рядового Кубанычбека Молдалиева о выплате страховки. Об этом 24.kg сообщили юристы правозащитного центра «Кылым шамы», представляющие его интересы.

По их словам, запрос направили еще в августе. Однако ГПС не дает ни положительного, ни отрицательного ответа. Ранее члены медицинской экспертной комиссии по Бишкеку не признали Кубанычбека Молдалиева инвалидом. Он ослеп в результате избиения.

Моральный ущерб оценили в 1 миллион сомов от ГПС и такую же сумму к подсудимому — младшему сержанту.

По приговору Таласского горсуда его признали виновным, он получил три года условно. Решение не обжаловали в вышестоящей инстанции. Адвокаты отмечают, что получить страховку в 140 тысяч сомов Кубанычбек Молдалиев может и без признания его недееспособным. Но ГПС не реагирует на запрос.

«Дело упирается в сумму. То есть, если бы ему присвоили инвалидность, то Молдалиев мог бы рассчитывать на выплату 350 тысяч сомов. Поэтому мы будем обращаться в Республиканскую медкомиссию. Солдат ослеп, потому что младший сержант его регулярно избивал. Он его ударил прикладом автомата по голове, и Молдалиев попал в больницу. Когда он находился на лечении, этот же младший сержант приходил к нему и бил по голове палкой. На лечение семья обвиняемого выделила только 100 тысяч сомов. Эти деньги давно закончились. Если Кубанычбека Молдалиева признают инвалидом, он откажется от претензий в адрес ГПС и осужденного», — пояснили юристы.

Инцидент произошел в одной из воинских частей Государственной пограничной службы КР. В ходе служебного расследования от должностей освободили командиров комендантского взвода.