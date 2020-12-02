20:40
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Общество

Госэкотехинспекция оштрафовала АЗС в Жайылском районе на 13 тысяч сомов

Автозаправочную станцию в Жайылском районе оштрафовали на 13 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее информации, в ходе проверки специалисты Госсанэпиднадзора провели замеры уровня шума и запаха на пахучие вещества. АЗС не прошла проверку на соблюдение требований по экологической и технической безопасности, в связи с чем ее оштрафовали.

«Поступило обращение от жителей села Полтавка. Инспекторы межрегионального управления Госэкотехинспекции совместно с Госсанэпиднадзором Жайылского района выехали для проведения проверки. По ее итогам АЗС оштрафована на 13 тысяч сомов», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175229/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Маркай мужчина самовольно занялся добычей угля. Его проверит ГКНБ
За тонировку оштрафовали водителя Nissan
На Токтогульском водохранилище выявили свыше 2 тысяч метров рыболовных сетей
«Безопасный город». Что в нем главное — безопасность или деньги
Свадебный кортеж с тонировкой. Водителя задержали и оштрафовали
На 704 тысячи сомов оштрафована одна из сельских управ Иссык-Кульской области
Патрульные выявили 464 нарушения со стороны водителей с транзитными номерами
Горнодобывающие компании нанесли ущерб экологии. Их привлекут к ответственности
Бишкекасфальтсервис оштрафовали почти на полмиллиона сомов
Бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на автомобиль
Популярные новости
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
Боли в&nbsp;животе у&nbsp;новорожденных&nbsp;&mdash; причина бессонных ночей родителей Боли в животе у новорожденных — причина бессонных ночей родителей
MegaCom и&nbsp;Министерство здравоохранения&nbsp;КР подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Министерство здравоохранения КР подписали меморандум о сотрудничестве
Новейшие технологии лечения рака в&nbsp;медицинском центре &laquo;Анадолу&raquo; Новейшие технологии лечения рака в медицинском центре «Анадолу»
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
2 декабря, среда
20:22
Госэкотехинспекция оштрафовала АЗС в Жайылском районе на 13 тысяч сомов Госэкотехинспекция оштрафовала АЗС в Жайылском районе н...
20:12
В Бишкеке задержан рецидивист, ограбивший жителей новостройки
20:11
МИД вновь просит Китай облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет Кыргызстана
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в топ-10 самых грязных
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»