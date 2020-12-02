Госэкотехинспекция оштрафовала АЗС в Жайылском районе на 13 тысяч сомов

Автозаправочную станцию в Жайылском районе оштрафовали на 13 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе Госэкотехинспекции.

По ее информации, в ходе проверки специалисты Госсанэпиднадзора провели замеры уровня шума и запаха на пахучие вещества. АЗС не прошла проверку на соблюдение требований по экологической и технической безопасности, в связи с чем ее оштрафовали.

«Поступило обращение от жителей села Полтавка. Инспекторы межрегионального управления Госэкотехинспекции совместно с Госсанэпиднадзором Жайылского района выехали для проведения проверки. По ее итогам АЗС оштрафована на 13 тысяч сомов», — сказали в ведомстве.