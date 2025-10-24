В Бишкеке для детей строят новое здание Станции юных техников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, ведется строительство нового современного здания на улице Льва Толстого, 144. Заказчиком выступает управление капитального строительства муниципалитета.

Общая площадь здания составляет 2 тысячи 563 квадратных метра, а земельного участка — 0,342 гектара. Здание пятиэтажное, включая цокольный этаж. В нем предусмотрены учебные кабинеты, астрономическая обсерватория, музей, конференц-зал, танцевальный и актовый залы, библиотека, тренажерный зал и другие помещения для творческого и технического развития детей.

На прилегающей территории планируется обустройство спортивной площадки, крытого навеса для проведения линеек, площадки для запуска автомоделей, картодрома и других зон для практических занятий.

Подрядной организацией выступает ОсОО «Эссир Компани».