09:08
USD 84.80
EUR 101.59
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех районах

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 2 декабря в 8.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 10,37 раза: PM2.5 среднесуточный — 363 мкг/м³, на момент измерения — 64 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 8,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 308 мкг/м³, на момент измерения — 19 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 1,91 раза: PM2.5 среднесуточный — 67 мкг/м³, на момент измерения — 36 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 13 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 0 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 8.30 Бишкек опустился на 41-е место.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175144/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вышла в лидеры по загрязнению
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в рейтинге самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в рейтинге самых грязных
В КР выявили 380 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 72 807
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в топ-10 самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился после снега во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился из-за снегопада
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Благодаря ветру уровень немного снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень возле Ошского рынка
Популярные новости
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Алмазбек Атамбаев сегодня может выйти из ИК № 47
Балбак Тулобаев: Я&nbsp;боюсь открывать школы. В&nbsp;детских больницах нет мест Балбак Тулобаев: Я боюсь открывать школы. В детских больницах нет мест
Освобождение Батукаева. На&nbsp;митинге около Верховного суда произошла драка Освобождение Батукаева. На митинге около Верховного суда произошла драка
Бизнес
Зимние графики работы ЦОНов &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; Зимние графики работы ЦОНов «Газпром Кыргызстан»
Акция &laquo;Счастливая неделя&raquo;! VIP-номера MegaCom со&nbsp;скидкой до&nbsp;100 процентов Акция «Счастливая неделя»! VIP-номера MegaCom со скидкой до 100 процентов
Кыргызский футбольный союз принял решение по&nbsp;новому логотипу Кыргызский футбольный союз принял решение по новому логотипу
C&nbsp;наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть C наступлением холодов детский организм больше всего подвергается риску заболеть
2 декабря, среда
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился во всех...
08:56
Кража невесты в Бишкеке. Потерпевшую заставили подписать соглашение о примирении
08:29
В ЦИК рассказали, когда будут назначены повторные выборы в Жогорку Кенеш
08:18
В мэрии Бишкека проверяют готовность приютов для бездомных
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 декабря, вторник
23:56
Опровергнут вред смартфонов для психики
23:26
Фанат Xiaomi потратил более $100 тысяч, скупив весь ассортимент техники
22:51
Предотвратить трагедию. Горожане просят убирать сосульки, свисающие с крыш
22:25
Открыт счет для перечисления средств на погашение внешнего долга
22:05
Всемирный день борьбы с ВИЧ. USAID продолжит оказывать помощь Кыргызстану