20:23
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в рейтинге самых грязных

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 30 ноября в 19.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 2,34 раза: PM2.5 среднесуточный — 82 мкг/м³ на момент измерения — 167 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 2,2 раза PM2.5 среднесуточный — 77 мкг/м³ на момент измерения — 181 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 21 мкг/м³ на момент измерения — 60 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 212 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 206 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 19.30 Бишкек поднялся на 2-е место.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174987/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
В КР выявили 380 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 72 807
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в топ-10 самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился после снега во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился из-за снегопада
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Благодаря ветру уровень немного снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень возле Ошского рынка
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень снизился во всех районах
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Прослушка Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело
В&nbsp;ГКНБ заинтересовались информацией об&nbsp;агрессии в&nbsp;соцсетях сторонников Жапарова В ГКНБ заинтересовались информацией об агрессии в соцсетях сторонников Жапарова
Бизнес
&laquo;IT&nbsp;Школа MegaCom&raquo;: освой профессию будущего! «IT Школа MegaCom»: освой профессию будущего!
Акция 1+1&nbsp;продлевается! Купив один телефон, второй вы&nbsp;получите В&nbsp;ПОДАРОК! Акция 1+1 продлевается! Купив один телефон, второй вы получите В ПОДАРОК!
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo;&nbsp;&mdash; один день Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» — один день
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
30 ноября, понедельник
20:21
Кыргызстанцы выиграли конкурс стартапов во Вьетнаме Кыргызстанцы выиграли конкурс стартапов во Вьетнаме
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица на втором месте в рейтинге самых грязных
19:42
В Наццентре онкологии открывается «Кабинет равного консультирования пациентов»
19:31
На Иссык-Куле детский лагерь незаконно продали частному лицу
19:23
Отдел регистрации машин на авторынке «РИОМ» меняет режим работы