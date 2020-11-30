Кыргызстанец Исламбек Кемелов споет в финале конкурса русского романса в Москве

Кыргызстанец Исламбек Кемелов споет в финале международного конкурса исполнителей русского романса в Москве. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.
Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Кыргызстанец Исламбек Кемелов споет в финале международного конкурса исполнителей русского романса
Кыргызстан в финале представит студент Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова Исламбек Кемелов, который является одним из победителей «Среднеазиатской Романсиады» в Бишкеке.