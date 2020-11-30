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Общество

Кыргызстанец Исламбек Кемелов споет в финале конкурса русского романса в Москве

Кыргызстанец Исламбек Кемелов споет в финале международного конкурса исполнителей русского романса в Москве. Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

Российского центра науки и культуры в Бишкеке
Фото Российского центра науки и культуры в Бишкеке. Кыргызстанец Исламбек Кемелов споет в финале международного конкурса исполнителей русского романса
По его данным, 5 декабря состоится финал XXIV Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». По итогам отборочных этапов конкурса в финал вышли 12 лучших молодых исполнителей русского романса из Кыргызстана, России, Армении, Казахстана и Узбекистана.

Кыргызстан в финале представит студент Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова Исламбек Кемелов, который является одним из победителей «Среднеазиатской Романсиады» в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174967/
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