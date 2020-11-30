В Бишкеке появились инфобаннеры 16-дневной кампании против гендерного насилия

В Бишкеке на остановках общественного транспорта появились информационные баннеры, посвященные 16-дневной кампании против гендерного насилия. Об этом сообщили в структуре «ООН-женщины».

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По их данным, в 2020 году в Кыргызстане кампания сфокусирована на трех направлениях: продвижение культуры «не молчать о насилии», изменения социальных норм, которые усиливают вредные практики и гендерное насилие; повышение видимости кризисных центров и горячих линий для усиления реагирования на случаи домашнего насилия, особенно в связи с возросшей потребностью в услугах во время кризиса COVID-19; и, наконец, повышение общей осведомленности о гендерном равенстве для усиления участия женщин в процессе принятия решений.

Главная цель баннеров — изменение социальных норм в обществе и непринятия насилия.







На остановках и щитах есть QR-код, по которому можно перейти на сайт с полной информацией о 16-дневной кампании.

Баннеры установлены в рамках совместной инициативы Европейского союза и ООН в партнерстве с правительством КР — «Луч света».

Напомним, глобальная кампания ежегодно начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию всех форм насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Международного дня прав человека.