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Сюжет: Семейное насилие

В Караколе арестовали подозреваемого в домашнем насилии и истязании женщины

В Караколе Иссык-Кульской области арестовали мужчину за насилие над гражданской женой. Об этом сообщило управление внутренних дел областного центра.

По его данным, в милицию Тюпского района обратилась жительница села Кен-Суу. В заявлении женщина указала, что гражданский муж нанес ей телесные повреждения.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» УК КР», — говорится в сообщении.

По словам женщины, за время совместной жизни с гражданским мужем она шесть раз подвергалась семейному насилию.

«В данное время живет у родственников и опасается гражданского мужа. Подозреваемый полностью признал вину. Решением городского суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц на период следствия по возбужденному уголовному делу», — добавили в милиции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286168/
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