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Общество

Госцентр по поддержке пострадавших от насилия женщин откроют в Кыргызстане

Минтруда откроет первый в Центральной Азии государственный центр по поддержке пострадавших от насилия женщин и девочек по принципу «единого окна». Об этом сказала заместитель главы ведомства Жаныл Алыбаева на встрече со старшим координатором по вопросам гендерного равенства Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) Джамильей Бигио.

«Жогорку Кенеш ратифицировал Конвенцию МОТ 190 об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. В настоящее время идет процедура подписания закона у президента. Также при технической поддержке Управления ООН по наркотикам и преступности министерством проводится работа по открытию государственного центра по поддержке женщин и девочек, пострадавших от сексуального и семейного насилия, по принципу «единого окна», — сказала она.

По словам Жаныл Алыбаевой, после открытия «единого окна» женщины и девочки будут получать все необходимые услуги в одном месте, а именно услуги по проведению следственных мероприятий и судебно-медицинской экспертизы, а также юридическую и психологическую помощь.

На встрече также обсудили возможности взаимодействия в рамках реализации проекта Государственной программы по поддержке женского лидерства до 2030 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286274/
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