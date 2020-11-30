Кыргызстанцы смогут получить бесплатную юридическую помощь

С сегодняшнего дня в Кыргызстане стартует декада Минюста по оказанию бесплатной консультационно-правовой помощи населению. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Основная цель проведения декады — повышение уровня правовой защищенности уязвимых слоев населения, оказание правовой помощи гражданам, правовое просвещение, обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан. Декада также приурочена ко Дню прав человека, который отмечается 10 декабря. В 1948 году в этот день Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека», — говорится в сообщении.

Бесплатную юридическую помощь будут оказывать сотрудники органов юстиции, государственные нотариусы и ряд некоммерческих организаций, деятельность которых связана с оказанием правовой помощи и прочие.

По всем интересующим вопросам граждане могут обращаться по номерам телефонов: 0312626210, 0770459117, 0553040486, 0555225832, 0555820081.