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Общество

Отдел регистрации машин на авторынке «РИОМ» меняет режим работы

С 1 декабря 2020 года будет установлен новый график работы в межрегиональном секторе госучреждения «Унаа» на авторынке «РИОМ». Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, теперь рабочие дни — понедельник, вторник, среда, суббота, воскресенье, а выходные — четверг и пятница. Режим работы остался прежним — с 8.30 до 17.30 с перерывом с 12.00 до 13.00.

График работы в центральном аппарате и в местных регистрационных подразделениях (отделах, секторах) госучреждения «Унаа» остался прежним. Рабочие дни с понедельника по пятницу, выходные — суббота и воскресенье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174870/
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