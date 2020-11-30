09:33
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в топ-10 самых грязных

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 30 ноября в 8.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 1,77 раза: PM2.5 среднесуточный — 62 мкг/м³ на момент измерения — 77 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 1,54 раза PM2.5 среднесуточный — 54 мкг/м³ на момент измерения — 76 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 15 мкг/м³ на момент измерения — 22 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 1511 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 54 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 8.30 Бишкек поднялся на 9-е место.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174862/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного поднялся во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень снизился после снега во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился из-за снегопада
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Благодаря ветру уровень немного снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень возле Ошского рынка
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень снизился во всех районах
Загрязнение воздуха. В некоторых районах Бишкека уровень превышен почти в 8 раз
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 6,6 раза
Популярные новости
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с&nbsp;нуля основал в&nbsp;США свою компанию Кыргызстанец Урмат Абасканов без образования с нуля основал в США свою компанию
Прослушка Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело
В&nbsp;ГКНБ заинтересовались информацией об&nbsp;агрессии в&nbsp;соцсетях сторонников Жапарова В ГКНБ заинтересовались информацией об агрессии в соцсетях сторонников Жапарова
Бизнес
Приглашаем посетить выставку &laquo;Сын гармонии, поэт&raquo; Приглашаем посетить выставку «Сын гармонии, поэт»
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
30 ноября, понедельник
09:32
В Кыргызстане обучили около 200 фостерных семей, работают пока 35 В Кыргызстане обучили около 200 фостерных семей, работа...
09:31
Нацбанк выпускает в обращение две новые коллекционные монеты
09:13
Вузы Кыргызстана откроют после Нового года
09:02
За тонировку оштрафовали водителя Nissan
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в топ-10 самых грязных