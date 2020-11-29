В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 382 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 382 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 116 человек, Оше — 18, Чуйской области — 65, Ошской — 50, Таласской — 13, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 43, Джалал-Абадской — 55, Баткенской — 13.

За весь период выздоровели 63 тысячи 789 человек.