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Общество

Павильоны, установленные с нарушениями, выявила мэрия Бишкека

В микрорайоне № 4 выявлены павильоны, установленные с нарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, представители территориального общественного самоуправления микрорайона обратились к специалистам МТУ № 11 с просьбой организовать обход. Жителей интересовал вопрос наличия разрешительных документов у владельцев нескольких объектов облегченного типа (павильонов).

«На месте специалисты муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура» установили, что нарушения у владельцев указанных павильонов действительно имеются — одни самовольно расширили площадь своих объектов, а другие и вовсе не имели необходимых разрешительных документов. Будем разбираться», — отметили в мэрии.

В мэрии напоминают, что по любым вопросам можно круглосуточно обратиться в кол-центр муниципалитета: 1840 и 1850, а фотографии присылать по номеру: 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174841/
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