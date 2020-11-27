В Кыргызстане за сутки выявили 377 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 100 случаев, Оше — 8, Чуйской области — 127, Ошской — 26, Таласской — 15, Нарынской — 13, Иссык-Кульской — 36, Джалал-Абадской — 22, Баткенской — 30.

С марта в республике зарегистрировали 71 тысячу 548 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.