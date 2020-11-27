09:04
USD 84.80
EUR 101.05
RUB 1.12
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 27 ноября в 8.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 3,23 раза: PM2.5 среднесуточный — 113 мкг/м³, на момент измерения — 130 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 1,8 раза: PM2.5 среднесуточный — 63 мкг/м³, на момент измерения — 55 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения не превышен: PM2.5 среднесуточный — 32 мкг/м³, на момент измерения — 8 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 8.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 66 (AQI), концентрация PM2.5 на момент измерения — 19 мкг/м³.

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 8.30 Бишкек находится на 38-м месте.

По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

  • Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174634/
просмотров: 46
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень снизился во всех районах
Загрязнение воздуха. В некоторых районах Бишкека уровень превышен почти в 8 раз
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 6,6 раза
В Бишкеке установят новые датчики для контроля качества воздуха
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица вновь в топ-3 самых грязных
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повышен во всех районах
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 4 раза
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в 5 раз
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица Кыргызстана снова в лидерах
Популярные новости
Рост цен на&nbsp;продукты. Кыргызстан в&nbsp;катастрофическом положении Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Нужно&nbsp;ли лишить русский язык статуса официального? Голосование Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
Бизнес
&laquo;Черная пятница&raquo;! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom «Черная пятница»! Скидки до 100 процентов на премиальные номера MegaCom
Как добиться красивого и&nbsp;здорового тела: лайфхаки экспертов на&nbsp;заметку Как добиться красивого и здорового тела: лайфхаки экспертов на заметку
Черная пятница в&nbsp;магазинах O!Store и&nbsp;СКИДКИ до&nbsp;50&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары! Черная пятница в магазинах O!Store и СКИДКИ до 50 процентов на все аксессуары!
Что такое инсульт? Что такое инсульт?
27 ноября, пятница
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень не превышен Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уров...
08:44
Совершившего смертельное ДТП советника губернатора осудили на три года
08:30
Милиционеру подкинули наркотики и пытали. Правозащитники разбираются
08:25
Нацбанк продал еще $5,8 миллиона для поддержки сома
08:23
В селе Первое Мая Бакай-Атинского района построят новую школу
26 ноября, четверг
23:01
The New York Times назвала 25 величайших актеров XXI века. Список субъективный
22:42
Тротуар на улице Боконбаева в Бишкеке травмоопасен
22:06
Вероника Исаева стала заместителем председателя ГКПЭН
21:45
Казахстан передал Кыргызстану ИВЛ-аппараты и медицинские маски