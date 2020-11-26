Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование

Член конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. Он мотивировал это тем, что молодежь перестала разговаривать на кыргызском и нужно создать потребность для его изучения.

«Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — сказал он.

Он добавил, что нужно создавать условия для развития кыргызского языка, чтобы в будущем не потерять его. Только тогда, по его мнению, все начнут учить и разговаривать на кыргызском.