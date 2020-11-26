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Общество
Сюжет: Конституционная реформа

Нужно ли лишить русский язык статуса официального? Голосование

Член конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. Он мотивировал это тем, что молодежь перестала разговаривать на кыргызском и нужно создать потребность для его изучения.

«Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть», — сказал он.

Он добавил, что нужно создавать условия для развития кыргызского языка, чтобы в будущем не потерять его.  Только тогда, по его мнению, все начнут учить и разговаривать на кыргызском.

Нужно ли лишить русский язык статуса официального?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174611/
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