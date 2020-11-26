Женщины идут на примирение с мужем-тираном из-за детей и давления родственников. Об этом сообщила глава Ассоциации кризисных центров Толкун Тюлекова на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции «16 дней против насилия».

«Одна жертва домашнего насилия, обратившаяся к нам и разводящаяся с мужем, сказала: «Я начинаю новую жизнь». Но, чтобы начать новую жизнь с четырьмя детьми, ей надо встать на ноги. Поэтому важна комплексная поддержка», — сказала она.

По словам Толкун Тюлековой, в рамках 16-дневной кампании необходимо поднять обращаемость женщин.

«Чтобы женщины не боялись обращаться за помощью, не боялись говорить открыто об этой ситуации и о пережитом», — добавила она.

Фото 24.kg. Пресс-конференция, посвященная ежегодной акции «16 дней против насилия»

Глава Ассоциации кризисных центров рассказала, что женщины идут на примирение именно из-за детей, которые остались с мужем-тираном, а также из-за давления родственников.

«Он же, узнав о том, что она обращается за помощью, зачастую прячет документы детей или сжигает. Поэтому важно, чтобы женщины, попавшие в такие условия, получали поддержку. Отсутствие документов и поддержки со стороны родственников, манипуляция детьми останавливают женщин и заставляют терпеть насилие. Иногда бывает и такое, что все родственники говорят, что откажутся от нее, если она не вернется к мужу», — заключила она.