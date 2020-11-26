В городе Ош зарегистрировали более 1 тысячи зараженных ВИЧ

На 1 ноября в Оше зарегистрировали 1 тысячу 180 зараженных ВИЧ, из них в этом году выявили 35. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, чиновники города утвердили план мероприятий по реализации программы по преодолению ВИЧ и туберкулеза в условиях пандемии коронавируса.

Рабочая группа обсудила состояние статистической базы граждан без документов, умерших от ВИЧ/СПИДа еще до 2000-х годов. По данному вопросу поручили создать соответствующую комиссию, которая до конца 2020-го разработает механизм для решения этого вопроса.

Мероприятия проводят в рамках подписанной в 2019 году Парижской декларации по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Основная цель плана мероприятий — предупреждение количества новых случаев, усиление соответствующих профилактических и лечебных мероприятий по ВИЧ и туберкулезу.