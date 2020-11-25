Работники санатория «Иссык-Ата» не получают зарплату. Комментарий директора

Ситуация с финансовым состоянием санатория «Иссык-Ата» действительно трудная. Об этом 24.kg сообщил его директор Алчын Осмонгазиев.

По его словам, с 28 марта по 15 июня санаторий не принимал посетителей из-за пандемии коронавируса и введенными ограничениями. Соответственно, упал доход: финансовые поступления по сравнению с прошлым годом упали на 55 процентов.

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«Финансирование такое: половину путевок реализовываем сами, другую — через фонд оздоровления трудящихся. В этом году случилось катастрофическое падение прибыли. Во время тяжелой ситуация в июле курорт работал. В целом наша вместимость 250 человек, но к нам приезжали до 30. Можно сказать, что наш сезон не состоялся. Мы получили деньги в середине марта и покрыли долги, а также выплатили зарплаты. Второй раз нам перечислили средства в середине июля, их потратили на налоги, коммунальные расходы и часть выдали зарплату. Были вынуждены заплатить некоторым сотрудникам от 7 до 12 тысяч сомов. Санаторий находится в тяжелом положении, но в апреле и мае мы помогали своим работникам продуктами питания, договаривались с поставщиками мяса и молочных изделий. Большая часть коллектива вспоминает это с благодарностью.

Наша деятельность всегда сопровождается дефицитом, это наша объективная экономическая реальность. Всегда в долгах. Тем более сейчас, когда индустрия туризма под угрозой. Алчын Осмонгазиев

Директор санатория также прокомментировал заявления работников о том, что бухгалтеры курорта разъезжают на дорогих машинах. По его словам, в ведении санатория есть один джип, 1999 года выпуска, который постоянно ремонтируют.

Ранее сын работницы санатория «Иссык-Ата» сообщил 24.kg о том, что сотрудникам курорта уже год не выплачивают заработную плату. По его словам, медикам и другим работникам не на что жить.