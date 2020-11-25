21:01
USD 84.79
EUR 100.68
RUB 1.12
Общество

Работники санатория «Иссык-Ата» не получают зарплату. Комментарий директора

Ситуация с финансовым состоянием санатория «Иссык-Ата» действительно трудная. Об этом 24.kg сообщил его директор Алчын Осмонгазиев.

По его словам, с 28 марта по 15 июня санаторий не принимал посетителей из-за пандемии коронавируса и введенными ограничениями. Соответственно, упал доход: финансовые поступления по сравнению с прошлым годом упали на 55 процентов.

Читайте по теме
Работники санатория «Иссык-Ата» не получают зарплату целый год. Просят помощи

«Финансирование такое: половину путевок реализовываем сами, другую — через фонд оздоровления трудящихся. В этом году случилось катастрофическое падение прибыли. Во время тяжелой ситуация в июле курорт работал. В целом наша вместимость 250 человек, но к нам приезжали до 30. Можно сказать, что наш сезон не состоялся. Мы получили деньги в середине марта и покрыли долги, а также выплатили зарплаты. Второй раз нам перечислили средства в середине июля, их потратили на налоги, коммунальные расходы и часть выдали зарплату. Были вынуждены заплатить некоторым сотрудникам от 7 до 12 тысяч сомов. Санаторий находится в тяжелом положении, но в апреле и мае мы помогали своим работникам продуктами питания, договаривались с поставщиками мяса и молочных изделий. Большая часть коллектива вспоминает это с благодарностью.

Наша деятельность всегда сопровождается дефицитом, это наша объективная экономическая реальность. Всегда в долгах. Тем более сейчас, когда индустрия туризма под угрозой.

Алчын Осмонгазиев

Директор санатория также прокомментировал заявления работников о том, что бухгалтеры курорта разъезжают на дорогих машинах. По его словам, в ведении санатория есть один джип, 1999 года выпуска, который постоянно ремонтируют.

Ранее сын работницы санатория «Иссык-Ата» сообщил 24.kg о том, что сотрудникам курорта уже год не выплачивают заработную плату. По его словам, медикам и другим работникам не на что жить.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174444/
просмотров: 491
Версия для печати
Материалы по теме
ФОМС напоминает, что лечение пациентов с COVID-19 в стационарах бесплатно
Количество случаев семейного насилия во время пандемии выросло на 60 процентов
В мире COVID-19 заразились свыше 59,6 миллиона, умерли более 1,4 миллиона
Уже точно. Кинотеатры и фудкорты открывают с 1 декабря
Китай предоставил очередную гуманитарную помощь Кыргызстану
В Кыргызстане еще 11 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 455 человек
В КР выявили 378 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 70 744
Помощник пациента. В Кыргызстане появится универсальная медсестра
Популярные новости
В&nbsp;Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций В Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций
Рост цен на&nbsp;продукты. Кыргызстан в&nbsp;катастрофическом положении Рост цен на продукты. Кыргызстан в катастрофическом положении
Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование Кыргызия, КНР, Кыргызстан: как назвать нашу страну? Голосование
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
Бизнес
&laquo;ТОЙОТА Центр&raquo; и&nbsp;&laquo;Бакай Банк&raquo;: Авто сейчас&nbsp;&mdash; деньги потом «ТОЙОТА Центр» и «Бакай Банк»: Авто сейчас — деньги потом
«Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int. «Керемет Банк» начал выпускать дуальные мультивалютные карты UnionPay Int.
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; пять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» пять дней
Все для любимых покупателей. Globus &laquo;Балыкчы&raquo; стал больше! Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
25 ноября, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 ноября: днем будет тепло Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 ноября: днем будет т...
20:40
На 704 тысячи сомов оштрафована одна из сельских управ Иссык-Кульской области
20:28
Работники санатория «Иссык-Ата» не получают зарплату. Комментарий директора
20:11
Загрязнение воздуха. В некоторых районах Бишкека уровень превышен почти в 8 раз
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»