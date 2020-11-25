Кыргызстанка вошла в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира

Кыргызстанка Гульназ Жузбаева вошла в список 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира по версии BBC.



Издание ВВС опубликовало свой рейтинг женщин 2020 года.

В списке представлены женщины разных сфер деятельности и профессий со всего мира. Среди них певицы, активистки, актрисы, ученые, писательницы и спортсменки. В рейтинге оказались премьер-министр Финляндии Санна Марин, министр высоких технологий ОАЭ и научный руководитель арабской миссии на Марс Сара аль-Амири, модель и филантроп Джейн Фонда, художница и ЛГБТ-активистка из РФ Юлия Цветкова и так далее.

В топ-100 влиятельных женщин мира попала и кыргызстанка Гульназ Жузбаева, основательница Кыргызской федерации незрячих. Она занимается переводом государственных документов на шрифт Брайля, тем самым облегчая доступ для людей с нарушением зрения. А также вместе со своей командой реализует программу для людей с ОВЗ, чтобы дать им навыки, позволяющие работать.