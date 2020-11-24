В Ноокате раздавали продукты от имени Садыра Жапарова. Факт зафиксировали в ЕРПП

В Ноокатском районе по факту подкупа голосов возбуждено досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что в социальных сетях появилось видео, где неизвестные раздают продукты от имени кандидата в президенты Садыра Жапарова.

«Выяснилось, что владельцем автомобиля Hyundai Porter является житель села Чеч-Добо Ноокатского района. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Подкуп голосов», — сообщили в надзорном органе.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.