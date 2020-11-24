В Бишкеке установят новые датчики для контроля качества воздуха

В столице установят новые датчики для контроля качества воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, муниципалитет совместно с общественным фондом «Институт экологических решений» запускает проект «Таза аба», чтобы понять, каким воздухом дышат горожане.
«По предварительным сведениям, на 24 ноября город превзошел показатели прошлого года по загрязненности атмосферного воздуха на 35-50 процентов. И для того чтобы понять, что же происходит с воздухом, мы установим 39 приборов. Это минимальное количество датчиков, объединенных в одну сеть, что позволит видеть полную картину в агломерации Бишкека. Вся информация будет собираться в открытую экологическую базу данных и будет доступна для всех», — отметили в мэрии.
В пресс-службе подчеркнули, что из городского бюджета на установку датчиков не было выделено ни сома.
Установить датчик может любой желающий, проживающий в обозначенном на карте зеленым кружочком районе.
«Чем ближе ваше место проживания находится к центру зеленого кружка, тем лучше. Если у вас есть доступ к Wi-Fi и электричеству, то вам остается написать на WhatsApp 0505037700 или на почту Info@ecology.kg. Обязательно укажите номер зеленого кружка, рядом с которым находится место предполагаемой установки датчика, а также имя и контакты человека, к которому нужно обратиться для установки датчика. Прибор потребляет электроэнергию на сумму около 10 сомов в месяц и использует интернет около 50 Мб в месяц. Эти расходы проект не компенсирует», — рассказали в муниципалитете.
Идеальное место установки — на открытом воздухе, в защищенном от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей месте, а также от мест курения, кухонной вытяжки и прямых загрязнителей воздуха. Из практики лучшая локация — это крыльцо дома, открытый балкон и другое.
Отметим, что установка счетчиков бесплатная. Единственное, прибор должен быть постоянно подключен к электричеству (220 В) и Wi-Fi.
Показания датчика будут отображены на карте AirVisual.