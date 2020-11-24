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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

В Бишкеке установят новые датчики для контроля качества воздуха

В столице установят новые датчики для контроля качества воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, муниципалитет совместно с общественным фондом «Институт экологических решений» запускает проект «Таза аба», чтобы понять, каким воздухом дышат горожане.

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«По предварительным сведениям, на 24 ноября город превзошел показатели прошлого года по загрязненности атмосферного воздуха на 35-50 процентов. И для того чтобы понять, что же происходит с воздухом, мы установим 39 приборов. Это минимальное количество датчиков, объединенных в одну сеть, что позволит видеть полную картину в агломерации Бишкека. Вся информация будет собираться в открытую экологическую базу данных и будет доступна для всех», — отметили в мэрии.

В пресс-службе подчеркнули, что из городского бюджета на установку датчиков не было выделено ни сома.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Если вы хотите установить датчик в своем доме, вам необходимо проживать в районе, отмеченном на карте зеленым кружочком

Установить датчик может любой желающий, проживающий в обозначенном на карте зеленым кружочком районе. 

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«Чем ближе ваше место проживания находится к центру зеленого кружка, тем лучше. Если у вас есть доступ к Wi-Fi и электричеству, то вам остается написать на WhatsApp 0505037700 или на почту Info@ecology.kg. Обязательно укажите номер зеленого кружка, рядом с которым находится место предполагаемой установки датчика, а также имя и контакты человека, к которому нужно обратиться для установки датчика. Прибор потребляет электроэнергию на сумму около 10 сомов в месяц и использует интернет около 50 Мб в месяц. Эти расходы проект не компенсирует», — рассказали в муниципалитете.

Идеальное место установки — на открытом воздухе, в защищенном от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей месте, а также от мест курения, кухонной вытяжки и прямых загрязнителей воздуха. Из практики лучшая локация — это крыльцо дома, открытый балкон и другое.

Отметим, что установка счетчиков бесплатная. Единственное, прибор должен быть постоянно подключен к электричеству (220 В) и Wi-Fi.

Показания датчика будут отображены на карте AirVisual.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174256/
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