Милиционеров Кыргызстана обучили правилам культурного общения с людьми

Сотрудники органов внутренних дел Чуйской, Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей приняли участие в тренинге «Коммуникативные навыки. Гендерная и конфликтная чувствительность». Мероприятие проходило в Оше с 18 по 20 ноября при финансовой поддержке правительства США и при участии фонда «За международную толерантность» и Saferworld. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД.

«Правоохранители приняли участие в практических упражнениях на коммуникативные навыки, преодоление барьеров в коммуникации, контроль над ресурсами, гендер и организации. Проект вносит вклад в усилия правительства Кыргызской Республики и международных организаций в улучшение обеспечения безопасности. Его цель — создание условий для укрепления доверительного и уважительного партнерства между милицией, местными органами самоуправления и обществом», — сказали в ведомстве.

В рамках тренинга милиционеры прослушали лекции о навыках и умениях, необходимых для успешной коммуникации, об особенностях речи сотрудников милиции, о правилах и культурных нормах общения по телефону и прочее.