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Общество

На сирот нет средств. Денег на жилье для выпускников детдомов Минфин не дал

Съем жилья для сирот — выпускников детских домов отложили на неопределенный срок. Об этом 24.kg сообщила завотделом по развитию соцуслуг семье и детям Министерства труда и социального развития Назгуль Чолумова.

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По ее словам, начиная с 2021 года, ежегодно планировалось охватывать 100-120 лиц, оставшихся без попечения родителей. Жилье хотели предоставлять на первые три года после выпуска из детского дома. Для начала требовалось более 10 миллионов сомов в год.

«Однако Минфин дал отрицательное заключение. В связи с финансовыми и экономическими трудностями невозможно принять данный проект постановления, пока не определим источник финансирования. Мы полагали, что это будет из государственного бюджета. Другого источника, к сожалению, нет», — сказала Назгуль Чолумова.

Она отметила, что ребят нужно обеспечить хотя бы временным жильем, чтобы они могли спокойно получить профессию и встать на ноги. В министерстве рассматривают другие механизмы поддержки.

Проблема с жильем для выпускников детских учреждений интернатного типа из года в год не решается, 16-18-летним ребятам некуда идти. Особенно проблема обостряется с наступлением холодов. В основном им помогают неравнодушные граждане и общественные фонды. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174053/
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