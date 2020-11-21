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Общество

Данияр Конокбаев назначен заместителем председателя ОАО «Кыргызалтын»

Фото ОАО «Кыргызалтын». Новый зампред компании Данияр Конокбаев

Накануне коллективу ОАО «Кыргызалтын» представили нового заместителя председателя компании Данияра Конокбаева. Распоряжение о его назначении подписал председатель правления «Кыргызалтына» Эльмырза Укубаев.

Данияр Конокбаев будет курировать финансово-экономический блок правления. Представляя нового заместителя, председатель ОАО «Кыргызалтын» отметил, что ранее Данияр Конокбаев занимал должность заведующего отделом финансовой и кредитной политики аппарата правительства и участвовал в формировании бюджетной политики всей страны.

«На Данияра Конокбаева возлагается высокая ответственность — увеличение бюджетной части республики посредством привлечения инвестиций и налоговых поступлений от предприятий «Кыргызалтына». Я уверен, что он успешно справится с поставленной задачей», — отметил Эльмырза Укубаев.

Данияр Конокбаев имеет два высших образования. В 2011 году окончил Институт управления и бизнеса при КГТУ имени Исхака Раззакова по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2008-м в том же институте окончил факультет информационных технологий. Имеет классный чин советника государственной гражданской службы 3-го класса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173954/
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