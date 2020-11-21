В Ошском перинатальном центре откроют стационар для беременных на 50 коек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, в муниципалитете прошло заседание штаба гражданской защиты, где подняли вопрос необходимости проведения ремонта на первом этаже Ошского перинатального центра.

С информацией о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации выступили координатор здравоохранения Оша Кыялбек Ташполотов, заведующая Ошским перинатальным центром, представители горСЭС, управления образования города.

Принято единогласное решение, что в корпусе, который относится к Ошскому перинатальному центру, где функционировал филиал Кыргызского государственного института повышения квалификации кадров, откроют стационар для беременных и рожениц, у которых подтвержден диагноз «пневмония» или «коронавирус». Там смогут получать лечение как роженицы, так и врачи.