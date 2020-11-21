Выборы президента. За рубежом будет создано 45 избирательных участков

На досрочных выборах президента 10 января 2021 года за рубежом будет открыто 45 избирательных участков. Об этом объявлено на заседании ЦИК.

Уточняется, что участки будут открыты в 28 государствах. Самое большее их количество в России — 12 участков. Глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова отметила, что, вероятно, в РФ появятся дополнительные УИК.

Отмечается, что только те кыргызстанцы, кто живет за границей или в день голосования будет находиться за пределами республики, смогут проголосовать по форме № 2. Прием заявлений продлится до 29 декабря включительно.

Напомним, что в Кыргызстане избиратели смогут голосовать только по месту прописки в связи с отменой формы № 2.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже трое — Бакыт Бакетаев, Жыпаркул Тургуналиев и Карагач Исмаилова — отозвали свои заявления. Еще 12 кандидатам ЦИК вернула документы.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.