Цифра дня. 3,544 миллиона кыргызстанцев включены в список избирателей

В предварительный список избирателей на 10 ноября 2020 года включено 3 миллиона 544 тысячи 403 кыргызстанца. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

По его данным, по сравнению с выборами в октябре 2020-го число избирателей увеличилось на 20 тысяч 849 человек.

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«Увеличение числа избирателей происходит за счет прироста населения, постоянной работы по сбору биометрических данных, других мер по увеличению инклюзивности списков избирателей, а также работы с организациями граждан, находящихся за рубежом», — отметили в ЦИК.

Кыргызстанцы могут проверить себя в предварительных списках избирателей с 19 ноября по 29 декабря 2020 года включительно. Они вывешены на всех избирательных участках и портале «Тизме».

Напомним, что на президентских выборах избиратели смогут голосовать только по месту прописки в связи с отменой формы № 2.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021-го.

Изначально избирательную комиссию о баллотировании известили 65 человек. Позже трое — Бакыт Бакетаев, Жыпаркул Тургуналиев и Карагач Исмаилова — отозвали свои заявления. Еще 12 кандидатам ЦИК вернула документы.

До 14 декабря включительно Центризбирком регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.