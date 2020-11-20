Каждые 17 секунд в Европе от коронавируса умирает один человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что каждые 17 секунд на территории Европы умирает один человек от последствий заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на газету The Guardian.

По словам главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, в 53 странах, которые входят в европейский регион согласно классификации организации, зафиксировали 15,7 миллиона случаев заболевания коронавирусом, около 4 миллионов — за последний месяц.

Он отметил, что более 80 процентов европейских стран за последние две недели сообщили о показателях заболеваемости — более 100 случаев на 100 тысяч человек.

Ханс Клюге указал, что системы здравоохранения в Европе работают на пределе возможностей. В частности, во Франции отделения интенсивной терапии заняты на 95 процентов, тогда как в Швейцарии — на все 100 процентов.

Накануне в ВОЗ сообщили, что в Европе фиксируют снижение темпов распространения коронавируса, однако количество летальных исходов растет.

Согласно данным организации, число новых случаев заболевания в европейских странах на прошлой неделе снизилось впервые за последние три месяца.