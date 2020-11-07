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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 556 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 62 304

В Кыргызстане за сутки выявили 556 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 160 случаев, Оше — 42, Чуйской области — 95, Ошской — 54, Таласской — 17, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 40, Джалал-Абадской — 91, Баткенской — 50.

С марта в республике зарегистрировали 62 тысячи 304 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172299/
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