В Кыргызстане за сутки выявили 556 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 160 случаев, Оше — 42, Чуйской области — 95, Ошской — 54, Таласской — 17, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 40, Джалал-Абадской — 91, Баткенской — 50.

С марта в республике зарегистрировали 62 тысячи 304 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.