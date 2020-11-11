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Общество
Сюжет: COVID-19

Доступ к информации об услугах здравоохранения в период эпидемии был ограничен

Доступ к информации об услугах здравоохранения в период эпидемии был ограничен. Об этом говорится в результатах исследования «Соблюдение социальных и экономических прав в условиях эпидемии коронавируса в Кыргызской Республике».

Исследование проводилось Ассоциацией НКО по продвижению прав и интересов детей в Кыргызской Республике при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Кыргызстане.

Реализация данного исследования проводилась в период с 16 июня до 22 июля 2020 года в несколько этапов.

Согласно исследованию, несмотря на информацию, ежедневно предоставляемую на брифингах правительством, анализ показал, что доступ к достоверной и полной информации о текущей эпидемической ситуации, количестве инфицированных, больных COVID-19, проводимых профилактических, противоэпидемических и лечебных мероприятиях был ограничен.

Информация, которая озвучивалась во время брифингов, чаще всего отражала статистические данные по количеству заболевших и о тех, кто излечился от COVID-19 (в разрезе по регионам, полу и возрасту, количество заболевших медиков и представителей правоохранительных органов озвучивалось отдельно).

В рамках опроса большинство респондентов отметили, что получали информацию о требованиях ЧС и ЧП и о COVID-19 в основном из социальных сетей, телеграмм-каналов, СМИ, друзей и знакомых, родственников, работающих в государственных и муниципальных органах, а также по месту работы.

«Все респонденты указали, что в СМИ, социальных сетях было огромное количество противоречивой информации о профилактике, диагностике и лечении, а также реабилитации. Выбор источника информации о новом коронавирусе и мерах борьбы с ним основывался на доверии к нему и знании соответствующего языка», — говорится в исследовании.

Отмечается, что основными источниками, использованными населением для понимания эпидемиологической ситуации с COVID-19, мерах эффективной профилактики, своевременного выявления и лечения, реабилитации в случаях болезни были российские информационные каналы, включая и сайты соответствующих государственных органов.

Кроме того, были использованы сообщения ВОЗ и иностранные информационные порталы.

В исследовании также упоминается отказ коменданта Бишкека Алмазбека Орозалиева выдавать аккредитацию СМИ в период действия режима чрезвычайного положения, обоснованное им заботой о здоровье журналистов.

Данное решение было принято негативно со стороны СМИ и правозащитников.

Информация, которую давали государственные органы, включая и органы здравоохранения, не покрывала потребности населения в информации о новом коронавирусе, профилактике, способах лечения и реабилитации.

Исследователи также отметили высокий уровень недоверия к информации государственных органов в СМИ по COVID-19 относительно статистических данных.

Также информация самих медицинских работников, экспертов здравоохранения о диагностике и лечении, реабилитации была противоречивой и неоднозначной, носила дискуссионный характер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172519/
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