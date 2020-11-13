11:51
USD 84.51
EUR 99.61
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 567 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 65 454

В Кыргызстане за сутки выявили 567 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 136 случаев, в Оше — 41, Чуйской области — 96, Ошской — 65, Таласской — 17, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 57, Джалал-Абадской — 101, Баткенской — 42.

С марта в республике зарегистрировали 65 тысяч 454 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172860/
просмотров: 757
Версия для печати
Материалы по теме
У главы Государственной налоговой службы Кыргызстана выявили коронавирус
$400 миллионов не получил Кыргызстан от сферы туризма с начала года
Учителя вынуждены брать в долг и покупать смартфоны для дистанционного обучения
Доступ к информации об услугах здравоохранения в период эпидемии был ограничен
В КР выявили 515 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 62 819
В больницах Кара-Суйского района медикаментов и СИЗ достаточно
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровел еще 551 человек
В КР выявили 556 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 62 304
Медики в закрытых учреждениях не работают по протоколам Минздрава
В КР выявили 439 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 61 748
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
Когда ты&nbsp;не&nbsp;такой, как все. В&nbsp;Бишкеке открылось первое инклюзивное кафе Когда ты не такой, как все. В Бишкеке открылось первое инклюзивное кафе
В&nbsp;Кыргызстане начинается прием заявлений на&nbsp;временное проживание в&nbsp;России В Кыргызстане начинается прием заявлений на временное проживание в России
Бизнес
Обращение сотрудников золотодобывающего комбината &laquo;Макмал&raquo; к&nbsp;и.&nbsp;о. президента Обращение сотрудников золотодобывающего комбината «Макмал» к и. о. президента
Добро пожаловать в&nbsp;новые сберкассы &laquo;Керемет Банка&raquo; в&nbsp;Нарыне и&nbsp;Оше Добро пожаловать в новые сберкассы «Керемет Банка» в Нарыне и Оше
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
13 ноября, пятница
11:47
COVID-19. Медики специальных и ведомственных больниц остались без компенсаций COVID-19. Медики специальных и ведомственных больниц ос...
11:45
Новым главой СЭЗ «Бишкек» стал журналист Кудрет Тайчабаров
11:25
В мире COVID-19 заразились свыше 52,6 миллиона, умерли более 1,2 миллиона
11:22
В Бишкеке к Дому правительства вновь пришли жители Военно-Антоновки
11:19
В Кыргызстане еще 15 медиков заразились коронавирусом