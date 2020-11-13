В Кыргызстане за сутки выявили 567 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 136 случаев, в Оше — 41, Чуйской области — 96, Ошской — 65, Таласской — 17, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 57, Джалал-Абадской — 101, Баткенской — 42.

С марта в республике зарегистрировали 65 тысяч 454 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.