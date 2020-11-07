В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровел еще 551 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 551 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке вылечились 143 человека, Оше — 20, Чуйской области — 75, Ошской — 95, Таласской — 9, Нарынской — 12, Иссык-Кульской — 42, Джалал-Абадской — 83, Баткенской — 72.

За весь период выздоровели 53 тысячи 406 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.