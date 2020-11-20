В Бишкеке врачей БНИЦТО заставляют покупать книги по философии эпоса «Манас»

Врачей Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии заставляют покупать книги по философии эпоса «Манас». Об этом 24.kg сообщил один из сотрудников центра. В качестве подтверждения он прислал фотографию книги за авторством Жумагула Сааданбекова.

«Заставляют покупать по пять-шесть книг на отделение. Происходит это в добровольно-принудительном порядке. Один экземпляр стоит 500 сомов. Нам, откровенно говоря, непонятна ценность этой литературы в стенах медицинского учреждения. Еще можно было бы стерпеть, если бы нам навязывали книги по медицине, которые пригодились в работе. Но как работа врача связана с философией эпоса «Манас»? При всем уважении к автору книги в ней ведь не написано, как лечить коронавирус и другие болезни или как проводить операции. Мы получаем мизерные зарплаты. Оклад многих едва превышает 6 тысяч сомов. Наши коллеги, перенесшие внебольничную пневмонию, не получили от государства даже обещанных компенсаций, и при этом от нас требуют раскошелиться на то, что никому из нас не пригодится», — возмущается обратившийся в редакцию врач центра.

Фото 24.kg

По его словам, помимо книг, врачей отделений ежемесячно принуждают скидываться на покупку мыломоющих средств и газет.

За комментариями редакция обратилась к главврачу БНИЦТО Алмазу Кубатбекову.

«Это была акция от администрации БНИЦТО ко дню кыргызского языка. Никто не заставлял врачей и младший медперсонал покупать книги. Только на добровольной основе. На одно отделение было предложено купить по одной книге. Кто не хотел покупать — мог отказаться. Если у обратившегося к вам сотрудника остались какие-то вопросы или жалобы, он может прийти к нам. Мы все решим», — рассказал Кубатбеков.

Отметим, что, согласно открытым источникам, презентация книги Жумагула Сааданбекова «Философия эпоса «Манас» состоялась в марте этого года.