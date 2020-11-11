17:51
USD 83.82
EUR 99.23
RUB 1.09
Общество
Сюжет: COVID-19

У главы Государственной налоговой службы Кыргызстана выявили коронавирус

Председатель Государственной налоговой службы Кыргызстана Кабыл Абдалиев сдал в конце прошлой недели тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, Кабыл Абдалиев получает лечение и находится в самоизоляции.

По этой причине Кабыл Абдалиев не принял участие в заседании комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике. Вместо него пришел его заместитель Искендер Асылкулов.

Напомним, что с марта в республике зарегистрировали 64 тысячи 360 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172614/
просмотров: 370
Версия для печати
Материалы по теме
$400 миллионов не получил Кыргызстан от сферы туризма с начала года
Учителя вынуждены брать в долг и покупать смартфоны для дистанционного обучения
Доступ к информации об услугах здравоохранения в период эпидемии был ограничен
В КР выявили 515 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 62 819
В больницах Кара-Суйского района медикаментов и СИЗ достаточно
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровел еще 551 человек
В КР выявили 556 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 62 304
Медики в закрытых учреждениях не работают по протоколам Минздрава
В магазинах Бишкека изъяли более тысячи бутылок алкоголя
ГНС лоббировала интересы фирмы-монополиста, занимающейся производством алкоголя
Популярные новости
Открывать&nbsp;ли школы завтра в&nbsp;Кыргызстане? Итоги голосования Открывать ли школы завтра в Кыргызстане? Итоги голосования
Сторонники Алмазбека Атамбаева и&nbsp;других политзаключенных объявили голодовку Сторонники Алмазбека Атамбаева и других политзаключенных объявили голодовку
День 7&nbsp;ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы День 7 ноября. Что сегодня отмечают кыргызстанцы
Чтобы помнили. Кто стоял у&nbsp;истоков кыргызской государственности Чтобы помнили. Кто стоял у истоков кыргызской государственности
Бизнес
O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в&nbsp;категории &laquo;развлечения&raquo; O!TV стало самым популярным кыргызстанским приложением в категории «развлечения»
Официальное заявление ЗАО &laquo;Чаарат Заав&raquo; о&nbsp;возбуждении дела по&nbsp;коррупции Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
Все о&nbsp;школьном питании теперь можно узнать на&nbsp;новом портале tamakash.edu.gov.kg Все о школьном питании теперь можно узнать на новом портале tamakash.edu.gov.kg
Праздник футбола на&nbsp;турнире &laquo;Фан-Лига Кыргызстан-2020&raquo;. Чемпион&nbsp;&mdash; &laquo;Беловодск&raquo;! Праздник футбола на турнире «Фан-Лига Кыргызстан-2020». Чемпион — «Беловодск»!
11 ноября, среда
17:49
Адахан Мадумаров: По сравнению с Трампом и Байденом я мальчик Адахан Мадумаров: По сравнению с Трампом и Байденом я м...
17:45
Завтра в центральной части Бишкека не будет холодной воды
17:36
Выборы президента. Бывший аким Московского района решил баллотироваться
17:32
У главы Государственной налоговой службы Кыргызстана выявили коронавирус
17:28
Выборы президента. Адахан Мадумаров не рассматривает союз с Садыром Жапаровым