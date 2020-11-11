У главы Государственной налоговой службы Кыргызстана выявили коронавирус

Председатель Государственной налоговой службы Кыргызстана Кабыл Абдалиев сдал в конце прошлой недели тест на коронавирус, который дал положительный результат. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, Кабыл Абдалиев получает лечение и находится в самоизоляции.

По этой причине Кабыл Абдалиев не принял участие в заседании комитета Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике. Вместо него пришел его заместитель Искендер Асылкулов.

Напомним, что с марта в республике зарегистрировали 64 тысячи 360 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.