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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 515 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 62 819

В Кыргызстане за сутки выявили 515 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 107 случаев, Оше — 43, Чуйской области — 60, Ошской — 52, Таласской — 20, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 45, Джалал-Абадской — 133, Баткенской — 54.

С марта в республике зарегистрировали 62 тысячи 819 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172331/
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