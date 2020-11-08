В Кыргызстане за сутки выявили 515 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 107 случаев, Оше — 43, Чуйской области — 60, Ошской — 52, Таласской — 20, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 45, Джалал-Абадской — 133, Баткенской — 54.

С марта в республике зарегистрировали 62 тысячи 819 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.