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Общество
Сюжет: COVID-19

В больницах Кара-Суйского района медикаментов и СИЗ достаточно

В больницах Кара-Суйского района медикаментов и СИЗ достаточно. Об этом сообщила пресс-служба полпреда Ошской области.

По ее данным, координатор здравоохранения по региону Шаят Абдрахманов и директор территориального управления ФОМС Максымбек Омокеев посетили больницы в селе Стант и Баш-Булак Кара-Суйского района для того, чтобы ознакомиться с ситуацией по СOVID-19 и внебольничной пневмонии.

«Осмотрев склады, убедился, что имеется запас медикаментов на 90-95 процентов согласно утвержденному Минздравом протоколу. На препараты, которые заканчиваются, объявлен тендер», — сказал Максымбек Омокеев.

Отмечается, что в ходе встречи также решен вопрос о дополнительной поставке 10 кислородных концентраторов в инфекционное отделение села Баш-Булак.

За последние сутки в Ошской области зарегистрировано 75 новых случаев заражения СOVID-19 и внебольничной пневмонией. С момента эпидемии в регионе всего зарегистрировали 6 тысяч 851 пациента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172280/
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