Госкадровая служба откроет спецкабинет для желающих попасть в резерв кадров

В стенах Академии государственного управления будет размещен учебно-консультационный кабинет для прохождения компьютерного тестирования нового формата. Об этом сообщили в Государственной кадровой службе.

Отмечается, что такое решение принято в связи с увеличением числа граждан, желающих попасть в карьерный и национальный резервы кадров, поступить на государственную и муниципальную службу. Учебно-консультационный кабинет оснащен всем необходимым техническим оборудованием, обеспечен бесперебойной интернет-связью. Это делается для создания удобства гражданам, проходящим обучение.

«В кабинете те, кому предстоит пройти тестирование в центре тестирования ГКС, могут ознакомиться с процедурой проведения, новым форматом и интерфейсом тестирования, проверить свои знания и сдать компьютерный тест. Сдать пробное тестирование могут абсолютно все желающие граждане и гости республики», — рассказали в ведомстве.

«Для помощи гражданам, которые хотят улучшить и пополнить свои знания по предметам тестовых заданий, преподаватели учебно-консультационного кабинета организуют обучение по всем вопросам, связанным с процедурой прохождения и содержанием тестирования. Главная цель пробного тестирования — тренировка знаний по содержанию законодательства. Тестируемый может выбрать определенный нормативный правовой акт и тренироваться по вопросам к нему. Открытие учебно-консультационного кабинета запланировано в ноябре-декабре, а работа будет запущена до конца 2020 года», — говорится в сообщении.