Войти в состав национального резерва кадров захотели 470 человек

В рамках объявленного конкурса на зачисление в национальный резерв кадров поступило 677 заявлений от 470 человек. Об этом сообщили в Госкадровой службе.

По ее данным, 305 заявлений подали желающие получить высшие должности и 372 — на главные должности государственной и муниципальной службы. На основе представленных документов комиссия примет решение о соответствии кандидата установленным требованиям и их допуске к тестированию. Помимо рассмотрения документов и компьютерного тестирования конкурс на зачисление в национальный резерв кадров включает практическое задание и собеседование, по итогам которых комиссия принимает решение о рекомендации кандидатов на зачисление в национальный резерв.

Конкурс на зачисление в национальный резерв кадров стартовал в январе 2019 года. Прошедшие конкурс будут иметь приоритетное право при устройстве на главные и высшие вакантные должности государственной и муниципальной службы. Национальный резерв может использоваться при замещении должностей с особым порядком поступления, а также при назначении на политические должности.