У каждого имеется около 200 аккаунтов. О работе фабрики троллей рассказали СМИ

«Это был настоящий полет фантазии, когда мы придумывали тексты, искажали информацию, как это было угодно заказчику» — работники фабрики троллей в Кыргызстане рассказали изданию Open Democracy, в чем залючается их работа.

Отметим, что журналисты издания взяли интервью у пользователей, которые во время последних парламентских выборов создавали фальшивые профили в соцсетях и работали троллями, комментируя публикации про определенных политиков и отдельные партии. Группы наемных комментаторов писали положительные отзывы о заказчиках (кандидатах или политорганизации), очерняли их оппонентов, создавали фейки.

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По словам тех, кто работал на определенные политические силы, за каждый фальшивый профиль они получали по $200 в месяц.

«В хорошие времена у нас могло быть два проекта одновременно. Например, один заказчик мог быть политиком, а другой — бизнесменом. Но дольше всего нашими услугами пользовались люди, связанные именно с политикой или какими-то громкими скандалами. Самый долгий проект длился около девяти месяцев. Мы защищали одного известного человека с не очень хорошей репутацией», — рассказал один из жителей Бишкека журналистам.

Как правило, особенно активны тролли становятся в преддверии больших политических событий. Так и произошло во время предвыборной агитации в рамках выборов депутатов парламента, состоявшихся 4 октября 2020 года. Некоторые политические партии создавали целые подразделения с целью распространения нужной им повестки в соцсетях.

Фейкам предоставляли всю необходимую технику, рабочие места в штабах или специально арендованных на период агитации офисах или квартирах.

У каждого из троллей имеется около 200 аккаунтов в различных соцсетях и 50 общих профилей для подстраховки.

Деятельность подобной фабрики фейков охватывала наиболее популярные в Кыргызстане соцсети — Facebook и Instagram. В редких случаях они оставляли комментарии в Twitter, на YouTube и других площадках. Взаимными лайками и репостами тролли искусственно выводили заказные темы в тренды. При этом в дискуссиях с оппонентами им разрешалось использовать все средства, в том числе нецензурную брань и оскорбления.

Если на партию или отдельного кандидата лилась грязь, мы подключались и выравнивали силы положительными комментариями, их могло быть несколько десятков. Нужно было рассуждать, приводить аргументы серьезные. Представитель фабрики троллей

«Было одно простое правило: чем больше комментариев и постов, тем лучше. Мы так и делали, потому что особо нечем было заняться. В основном мы комментировали публикации на страничках «Клооп», «Азаттык», 24.kg, «АКИпресс», — говорит сотрудник фабрики троллей.

По словам главного редактора сайта Factcheck.kg Болота Темирова, услуги троллей будут пользоваться популярностью до тех пор, пока люди не научатся анализировать информацию и выявлять правду и ложь. Однако сейчас фейкам удается направлять настроение людей в нужное русло, создавая искаженную реальность, которую многие с легкостью принимают за правду.

«Как можно нанести самый большой ущерб врагу? Выпустить ложную информацию про него и сделать его чудовищем в глазах других людей. Этот элемент манипуляции тролли переняли у зарубежных государств. Создавая видимость общественного мнения, тролли занимаются навешиванием ярлыков, выдавая белое за черное, деля народ на врагов и друзей», — подчеркивает он.

Отметим, что сегодня работа интернет-троллей в Кыргызстане не охвачена нормативно-правовым регулированием — никаких законодательных документов, запрещающих подобную деятельность, в стране нет.