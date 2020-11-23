Зуд реформирования. Когда надо семь раз отмерить

Правительство заявило о начале реформы государственных органов и даже уже создало специальную межведомственную комиссию. Пока неизвестно, какие именно планируются изменения, но вполне возможно, что они затронут Фонд обязательного медицинского страхования. О необходимости его реформирования в частности говорили новый министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев и депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова. Редакция 24.kg разбиралась, что предлагают чиновники и эксперты.

Объединить нельзя оставить

В одном из интервью Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что ФОМС не будет работать по той системе, которая сейчас функционирует, и якобы ВОЗ уже направила экспертов для реформирования фонда. «Правительство будет решать, как будет работать ФОМС, может быть, в составе Минздрава или же останется в составе правительства», — сказал тогда министр.

«Если вы спросите практикующих врачей, то 99,9 процента ответит, что фонду в таком состоянии, как сегодня, сложно работать, ФОМС не выполняет свои функции, о которых говорилось изначально», — прокомментировал он 24.kg.

Но как именно необходимо реформировать фонд, министр не уточнил.

Чтобы они взятки не брали — если открыто хотите. Как они проверяют качество услуг? Приходят молодые, неопытные и проверяют работу профессоров, академиков. Я думаю, так не должно быть, должны быть специализированные работники. Алымкадыр Бейшеналиев

Депутат Жогорку Кенеша Махабат Мавлянова во время парламентских слушаний по проекту республиканского бюджета на 2021 год предложила объединить Фонд обязательного медицинского страхования и Министерство здравоохранения. По ее мнению, ФОМС не нужен, а объединение приведет к экономии средств, которые можно направить на решение вопросов здравоохранения.

В ФОМС с такой постановкой вопроса не согласны, отмечая, что устойчивость системы здравоохранения в значительной степени связана с эффективной и надежной системой финансирования.

«Поэтому ранее и было принято решение о разделении сектора здравоохранения на плательщика (Фонд ОМС) и поставщиков медицинских услуг (Министерство здравоохранения в лице организаций здравоохранения) и была введена система единого плательщика», — говорится в официальном ответе фонда.

В ФОМС добавляют, что в их компетенцию, кроме медстрахования и вопросов финансирования организаций здравоохранения для обеспечения граждан медицинской и профилактической помощью, вошли оценка качества предоставления медицинских услуг и работа с населением республики по доступу к ним.

Объединение ФОМС и Министерства здравоохранения может отрицательно повлиять на финансирование организаций здравоохранения, оказание и качество медицинских услуг населению.

В организации добавляют, что во многих странах бывшего Союза (Литва, Латвия, Эстония, Молдова) и Восточной Европы (Германия, Франция, Испания, Голландия, Польша и другие) фонды медицинского страхования и министерства здравоохранения — совершенно независимые структуры, что позволяет здравоохранению находиться на достойном уровне и исключать коррупционные схемы оплаты за предоставление медицинских услуг.

Менять подходы, а не структуру

Эксперт по вопросам здравоохранения Нинель Кадырова считает, что нужно реформировать не сам ФОМС, а принципы его работы.

Она напомнила, что смысл создания ФОМС заключался в разделении системы здравоохранения на плательщика и заказчика. «Со стороны Минздрава должна определяться политика — кого защищать финансово, какие услуги будут обязательны и доступны. Особенно она нужна сегодня, когда число людей, оказавшихся после локдауна и COVID-19 за чертой бедности, увеличилось», — отметила она.

Политика Минздрава должна быть сфокусирована на том, чтобы обеспечить доступность к медицинским услугам людей, которые не имеют средств, чтобы они не отказывались от медицинской помощи. Нинель Кадырова

«Что такое программа госгарантий? Это программа гарантий обеспечения бесплатными или доступными медицинскими услугами всего населения. А ФОМС, учитывая, что бюджет сейчас дефицитный, должен четко определять приоритеты, на которых сфокусируется государство, чтобы защитить уязвимые группы населения и обеспечить доступность к услугам здравоохранения всех остальных», — считает Нинель Кадырова.

По ее мнению, необходимо пересмотреть тарифы на оплату медицинских услуг. «Много лет бюджет считается от денег. То есть: сколько есть денег, разделим на всех. Пора менять подходы. Смотреть на реальные объемы, затраты, рассчитывать, какую часть расходов будет покрывать страхование», — считает она.

Пересмотреть перечень и стоимость медицинских услуг

Эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова считает, что объединение Минздрава и ФОМС будет катастрофой.

Все, кто хотят сделать это, просто не разбираются в их сути, мандате. У них разные миссии, сферы полномочий и задачи реализации, но цель одна — качественная медицинская помощь населению, каждому человеку и везде. Бермет Барыктабасова

«У ФОМСа — через страхование здоровья населения и защиту прав пациентов, у Минздрава — через функционирование системы здравоохранения», — отметила она.

В то же время эксперт отмечает, что сегодня работу и ФОМС и Минздрава нельзя назвать эффективной. «Если поднять их уставы, госзадачи, которые стоят перед ними, то нельзя сказать, что они их достигают. Но на самом деле каждый работает настолько, насколько позволяет уровень развития страны в целом. Нельзя ожидать идеальной работы от Минздрава, ФОМС, когда неидеальна работа всех остальных госорганов, правительства и так далее», — добавила она.

Бермет Барыктабасова добавляет, что нужно реформировать деятельность ФОМС. «Успехи и достижения, полученные в начале деятельности, давно утратили свою прогрессивность и эволюционную силу. Механизмы и инструменты улучшения качества медпомощи безнадежно устарели. Они не служат сейчас адекватно целям защиты прав пациента, не обеспечивают соцстандарт медпомощи как компонент госгарантий и соцзащиты, не обеспечивают доступ к базовым медицинским услугам уязвимому населению. И много каких надежд не оправдали», — отметила она.

По ее мнению, пересмотру подлежит и программа госгарантий, и доппакет ОМС, и перечень базовых услуг, их стоимость и так далее. И вопрос о реформировании фонда может дать импульс новому витку развития с увеличением доступа к базовым услугам и пересмотром стоимости медицинских услуг.