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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 56,2 миллиона, умерли более 1,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 639 тысяч 631. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 56 миллионов 202 тысячи 247 человек. Больше всего зараженных в США (11 миллионов 527 тысяч 440), Индии (8 миллионов 912 тысяч 907), Бразилии (5 миллионов 945 тысяч 849), Франции (2 миллиона 115 тысяч 717), России (1 миллион 975 тысяч 629), Испании (1 миллион 525 тысяч 341), Великобритании (1 миллион 434 тысячи 4), Аргентине (1 миллион 339 тысяч 337), Италии (1 миллион 272 тысячи 352) и Колумбии (1 миллион 218 тысяч 3).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 36,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 408 тысяч 312.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 349 тысяч 339. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 996 человек. В том числе в США скончались 250 тысяч 485 человек, Бразилии — 167 тысяч 455, Индии — 131 тысяча 578, Мексике — 99 тысяч 528 и Великобритании — 53 тысячи 368.

В Кыргызстане зарегистрировали 68 тысяч 316 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 123 тысячи 97, Узбекистане — 70 тысяч 781, Таджикистане — 11 тысяч 731.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173645/
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