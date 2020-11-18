Дело о коррупции. Заявленный Атамбаевым отвод прокурорам не удовлетворен

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении Алмазбека Атамбаева по факту коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш.

Ранее обвиняемый Алмазбек Атамбаев заявил отвод прокурорам. Он заявил, что не доверяет гособвинителям.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Мирлан Термечиков отказал в отводе. Он отметил, что в УПК четко прописано, в каких случаях гособвинителям можно заявить отвод. В частности, если они являются потерпевшими или свидетелями по делу, участвовали в качестве следственного судьи, эксперта. Кроме того, отвод прокурорам может быть объявлен в случае, если представители надзорного органа проходили в деле в качестве специалиста, переводчика, защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего.

Напомним, что Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции при совершении сделки приобретения и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш.

По версии следствия, действующий на тот момент глава государства выкупил землю у супруги Албека Ибраимова. Именно после продажи участка последний стал мэром столицы.

Напомним, что в производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы. Алмазбек Атамбаев также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября.