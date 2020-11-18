Дело о коррупции. Алмазбек Атамбаев заявил ходатайство об отводе гособвинителей

Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев в суде

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении Алмазбека Атамбаева по факту коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш.

Во время судебного заседания гособвинители сообщили, что в производстве суда имеются другие уголовные дела, которые необходимо объединить.

Алмазбек Атамбаев выступил против и заявил ходатайство об отводе прокуроров, участвующих в судебном процессе.

По его словам, гособвинителей подставили.

«Пусть придут и сядут на их место те, кто сфабриковал это дело. Они вынуждены сидеть тут под давлением. Девчат тоже жалко», — сказал бывший президент.

Судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству подсудимого.

Напомним, что Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции при совершении сделки приобретения и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш.

По версии следствия, действующий на тот момент глава государства выкупил землю у супруги Албека Ибраимова. Именно после продажи участка последний стал мэром столицы.

Напомним, что в производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы. Алмазбек Атамбаев также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября.