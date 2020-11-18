Дело о коррупции. Атамбаев просит десять дней для ознакомления с материалами

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении Алмазбека Атамбаева по факту коррупции при покупке земельного участка в селе Кой-Таш.

В ходе заседания бывший президент заявил, что ему сложно постоянно вставать с места.

«Я говорю об этом не потому, что хочу жаловаться, а потому, что у меня с утра давление бывает 60/80. Я никаких документов не смотрел, ни акта, ни дела. Дайте мне дней десять для того, чтобы ознакомиться с делом. Адвокаты принесут мне материалы в электронном виде. Я дом покупал вместе с участком и землей», — сказал он.

Напомним, что Алмазбека Атамбаева обвиняют в коррупции при совершении сделки приобретения и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш.

По версии следствия, действующий на тот момент глава государства выкупил землю у супруги Албека Ибраимова. Именно после продажи участка последний стал мэром столицы.

Напомним, что в производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы. Алмазбек Атамбаев также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября.