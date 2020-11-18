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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело о коррупции Алмазбека Атамбаева. Бывшего президента доставили в суд

24.kg
Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев в суде

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело по факту коррупции при покупке участка в селе Кой-Таш бывшим президентом страны.

Алмазбека Атамбаева доставили в зал судебных заседаний. Ему позволили поздороваться с родственниками.

По словам адвоката Замира Жоошева, сегодня в суде начнут рассмотрение уголовного дела по факту коррупции при совершении сделки приобретения и дальнейшего пользования земельным участком в селе Кой-Таш.

Напомним, в производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы. Алмазбек Атамбаев также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173518/
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